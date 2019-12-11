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Руководство компании "Нижегородец" объявлено в розыск по делу о неуплате налогов

По данным следствия, обвиняемые уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 2,4 млрд рублей

ТАСС, 11 декабря. Двоих руководителей компании "Нижегородец" объявили в международный розыск и заочно арестовали в рамках расследования уголовного дела в отношении фактического руководства группы компаний "Гармония", которое обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 2,4 млрд рублей. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены руководитель ООО "ТП "Нижегородец" Вадим Смирнов и финансовый директор компании Наталья Демина. "Учитывая, что указанные лица скрылись от следствия, они объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

Фактическое руководство группы компаний "Гармония" обвиняется в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой, уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, двух эпизодах легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и незаконном образовании юридического лица.

По данным следствия, руководство ООО "ТП "Нижегородец", ООО "ЮТА-НН", ООО "ЮТА" и ООО "Фирма "Магистраль" [входят в ГК "Гармония"], используя фиктивные организации, уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 2,4 млрд рублей. Кроме того, ООО "Верус групп", ООО "ТП "Нижегородец", ООО "ЖК "Севастопольский" и ООО "Каменищенский карьер" [входят в ГК "Гармония"] путем необоснованного НДС совершили хищение из бюджета РФ 500 млн рублей, которые в дальнейшем были направлены на погашение банковских кредитов и приобретение автомобилей.

Теги
РоссияНижегородская область
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