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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на 20 станциях метро Петербурга

В городе также снова "заминированы" суды и несколько больниц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва вновь поступили в суды Петербурга в среду. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, в электронном письме также сообщается о минировании 20 станций метрополитена и нескольких больниц в разных районах города.

"Петродворцовый, Смольнинский, Октябрьский районные суды эвакуируются. В письме указано, что также заминированы станции метрополитена и больницы", - сказано в распространенном сообщении.

По ее данным, автор письма сообщил об угрозе взрыва на 20 станциях метро, а также в 10 больницах в разных районах города. Кроме того, эвакуация людей проходит в Куйбышевском, Сестрорецком и Приморском районных судах.

Письма с угрозами две недели назад начали приходить по электронной почте в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Их автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткойнах. Кроме того, в письмах в суды автор "минировал" торговые центры, школы, больницы и метро. Все угрозы оказались ложными.

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РоссияСанкт-Петербург
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