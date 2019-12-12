В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки людей

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 декабря. /ТАСС/. Останки пассажиров пропавшего по пути в Антарктиду самолета чилийских ВВС найдены в зоне поиска воздушного судна. Об этом сообщила радиостанция Cooperativa со ссылкой на главу региона Магальянес Хосе Фернандеса.

По его словам, ВВС республики подтвердили, что "были найдены обломки самолета и останки людей, которые находились на борту".

Как отметил Фернандес, останки еще не доставлены на континент. Поисковая операция продолжается. По словам главы региона, в зоне, откуда экипаж последний раз выходил на связь, были также найдены "колесо самолета, часть шасси и фюзеляжа".

Ранее ВВС Чили сообщили, что в зоне поиска обнаружены обломки, которые могут иметь отношение к пропавшему самолету.

Военный самолет Hercules C130, на борту которого находились 38 человек, вылетел в понедельник в 16:55 по местному времени (22:55 мск) из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. Согласно данным ВВС, находившийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, по которому на базу поставлялось топливо. В 18:13 (00:13 мск вторника) воздушное судно перестало выходить на связь. Спустя семь часов после потери контакта с самолетом ВВС объявили его "потерпевшим крушение".

В новость были внесены изменения (06:50 мск) - добавлена информация по тексту.