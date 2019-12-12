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В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подводная лодка

Подлодка шла при помощи спасательного буксира, экипажа на ней не было
Описание
© Алексей Павлишак/ТАСС, архив

ТАСС, 12 декабря. Подводная лодка, отправленная на утилизацию, частично затонула при буксировке в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Вечером 11 декабря 72-метровая подводная лодка Тихоокеанского флота во время буксировки легла кормовой частью на грунт и начала тонуть в заливе Восток. Носовая часть находится над водой", - сказал собеседник агентства. Подлодка была без экипажа и топлива. Она шла при помощи спасательного буксира на утилизацию.

В Росморречфлоте сообщили, что ожидается решение о привлечении спасательных средств для поднятия подводной лодки. Угрозы для экологии и населения нет. Рядом с подлодкой остается спасательный буксир, который вел ее на утилизацию.

Теги
РоссияПриморский край
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