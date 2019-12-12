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В Дагестане четырех женщин подозревают в продаже ребенка

По версии следствия, жительница Избербаша продала свою новорожденную дочь ранее незнакомой ей женщине за 100 тыс. рублей

МАХАЧКАЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Четыре жительницы Дагестана подозреваются в купле-продаже ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении четырех женщин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127.1 УК РФ ("Купля-продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии")", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в ноябре 2014 года жительница Избербаша, по версии следствия, продала свою новорожденную дочь ранее незнакомой ей женщине за 100 тыс. рублей.

"Ребенок находится у приемной семьи, решается вопрос о передаче его в органы опеки и попечительства. Преступление выявлено при непосредственном содействии органов внутренних дел МВД республики. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отметил представитель следствия.

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