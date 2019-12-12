Экс-мэр Челябинска Тефтелев частично признал вину во взяточничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Адвокат экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева заявил, что его подзащитный частично признал вину во взяточничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Помимо Тефтелева, в четверг суд рассмотрит вопрос о мере пресечения и для второго фигуранта уголовного дела - бывшего начальника управления капитального строительства горадминистрации Евгения Пашкова.

По данным следствия, подозреваемые в коррупции экс-чиновники в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщал, что дело может быть связано с злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске.

С должности заместителя губернатора Тефтелев был уволен в конце апреля 2019 года. С августа 2015 года по ноябрь 2018 года Тефтелев был главой Челябинска.