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Экс-мэр Челябинска Тефтелев частично признал вину во взяточничестве

По данным следствия, подозреваемые в коррупции экс-чиновники мэрии получили взятку от коммерческой организации за покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов

ЧЕЛЯБИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Адвокат экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева заявил, что его подзащитный частично признал вину во взяточничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Подзащитный частично признал обвинение", - сказал адвокат.

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Помимо Тефтелева, в четверг суд рассмотрит вопрос о мере пресечения и для второго фигуранта уголовного дела - бывшего начальника управления капитального строительства горадминистрации Евгения Пашкова.

По данным следствия, подозреваемые в коррупции экс-чиновники в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщал, что дело может быть связано с злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске.

С должности заместителя губернатора Тефтелев был уволен в конце апреля 2019 года. С августа 2015 года по ноябрь 2018 года Тефтелев был главой Челябинска.

Теги
РоссияЧелябинская область
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