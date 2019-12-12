Сын бизнесмена заочно арестован в Петербурге по делу о мошенничестве с проектом подлодки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Сын бизнесмена Валерия Пшеничного, который был арестован по делу об отмывании денег при создании 3D-макета субмарины, Денис Пшеничный заочно арестован судом Санкт-Петербурга и объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве на 368 млн рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Кировский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Пшеничного, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Мера избрана заочно. Фигурант в международном розыске с 6 декабря", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено в конце 2017 года о хищении денег, выделенных на создание подлодки по проекту 636.3.

Дело об отмывании почти 79 млн рублей, похищенных у "Адмиралтейских верфей", было возбуждено в мае текущего года, второе дело было возбуждено в прошлом году. Их фигурантом был отец Дениса Пшеничного - руководитель компании "Новит про" Валерий Пшеничный. Бизнесмен, как считали следователи, вместе с заместителем главного инженера верфей Глебом Емельченковым похитил около 100 млн рублей путем завышения стоимости госконтракта на проектирование макета корпуса подлодки проекта 636.3.

Емельченков был арестован в январе 2018 года. Вместе с ним суд отправил в СИЗО бизнесмена Пшеничного, которого спустя месяц после этого обнаружили мертвым в камере. Причиной смерти предпринимателя СК считает самоубийство, расследование уголовного дела продолжается.

Денис Пшеничный, по информации СМИ, скрылся за границей.