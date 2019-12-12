В Туле выявили сеть игорных клубов

ТУЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Сеть игорных клубов, работавших под видом букмекерских контор, выявили в Туле, возбуждено уголовное дело о незаконном проведении азартных игр. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления СК РФ по Тульской области.

"Выявлена сеть игорных клубов, на протяжении длительного времени действовавших под видом букмекерских контор ООО "Бильдербергская группа" с различными фирменными наименованиями, в которых незаконно организовано проведение азартных игр. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконная организация и проведение азартных игр")", - отмечается на сайте ведомства.

По данным следствия, сеть подпольных клубов действовала в Туле более чем в 10 помещениях. "В помещениях клубов проводятся обыски, изымается игорное оборудование", - отметили в пресс-службе.

Операцию по пресечению работы незаконных клубов проводили совместно сотрудники управление ФСБ России по Тульской области и региональное следственное управление СК РФ.