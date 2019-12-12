МЧС проверяет эффективность выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области

ИРКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Комиссия МЧС России во главе с заместителем министра Андреем Гуровичем прибыла в Иркутскую область для проверки эффективности использования средств, выделенных населению, пострадавшему от летнего паводка, говорится в сообщении областного ГУ МЧС.

"В состав комиссии вошли представители профильных направлений МЧС России по финансово-экономической, контрольно-ревизионной и оперативной деятельности. Комиссия приступила к проверке обосновывающих документов, представленных правительством Иркутской области, Министерством социального развития, опеки и попечительства региона, Министерством здравоохранения Иркутской области и других ведомств", - говорится в сообщении.

По итогам проверки будет подготовлен и предоставлен доклад в правительство Российской Федерации.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. Выплаты получили более 12 тыс. человек, пострадавших от паводка, по 4481 свидетельству на сумму 13,2 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в четверг принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, занимавшего прежде пост заместителя главы МЧС России.