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В Подмосковье два подростка умерли, отравившись неизвестным веществом

Еще одного подростка экстренно госпитализировали

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Два подростка из трех умерли в результате отравления неизвестным веществом. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ СК по Московской области, тела подростков обнаружили в одном из гаражей Раменского.

"В гаражном комплексе "Дубовая роща" в городского округа Раменское в помещении одного из гаражей обнаружены в бессознательном состоянии три подростка. Приехавшие на место медицинские работники констатировали смерть двух несовершеннолетних, третий был экстренно госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время проводится доследственная проверка, на место происшествия выехали следователи и криминалисты. "По предварительным данным эксперта, смерть подростков могла наступить в результате отравления неустановленным веществом. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена причина смерти несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе.

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