В отношении полицейских, следивших за устроителем теракта в Лондоне, начато расследование

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Независимое управление по надзору за действиями полиции Великобритании начало расследование в отношении полиции графства Сатффордшир, сотрудники которой должны были осуществлять наблюдение за Усманом Ханом, 29 ноября устроившим теракт на Лондонском мосту. Об этом говорится в сообщении, распространенном надзорным управлением в четверг вечером.

"Отдельное расследование, касающееся решений и действий полиции Стаффордшира, было только что начато и будет проводиться параллельно расследованию обстоятельств применения огнестрельного оружия [застрелившими террориста лондонскими полицейскими]", - заявил глава управления Сал Назим. В документе отмечается, что новое расследование пока находится на самой ранней стадии и было начато надзорным органом после того, как он получил от полиции Стаффордшира запрошенный отчет о контактах ее сотрудников с Ханом.

28-летний Хан, который в 2012 году был признан виновным в намерении взорвать Лондонскую фондовую биржу, а в 2018 был освобожден условно-досрочно, проживал в Стаффордшире. Он находился под наблюдением правоохранительных органов и носил электронный браслет, который был на нем и в момент совершения теракта.

29 ноября Хан, на поясе которого был закреплен муляж взрывного устройства, напал с ножом на людей в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании столичной гильдии рыботорговцев. Инцидент произошел во время встречи выпускников и преподавателей программы реабилитации заключенных Learning Together ("Учимся вместе"), на которую был приглашен злоумышленник.

В результате нападения погибли два человека - молодые выпускники Кембриджского университета Джек Меррит и Саския Джонс. Еще трое были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Выбежавший на Лондонский мост террорист был задержан прохожими, а прибывшие на место полицейские застрелили его при попытке сопротивления. Независимое управление по надзору за действиями полиции проводит необходимое во всех подобных случаях расследование по вопросу о необходимости применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции, которое "успешно продвигается вперед".