В Москве через дыру в стене автосалона у мужчины украли более 5 млн рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 5 млн рублей похитили у мужчины через отверстие в стене автосалона в центре Москвы, куда он приехал покупать машину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В полицию поступило сообщение о мошенничестве по адресу: г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 9 стр. 1. Заявитель пояснил, что приехал по данному адресу для покупки автомашины. Продавцы автосалона совместно с заявителем пересчитали денежные средства и положили в шкаф, находящийся в комнате. В момент заключения договора о покупке авто сотрудники офиса поочередно выходили курить и затем покинули данный офис. После долгого ожидания мужчина заглянул в шкаф, внутри которого обнаружил отверстие в смежное помещение, через которое сумка с 5 млн 500 тыс. рублей была похищена", - сказали в полиции.

По факту случившегося начата доследственная проверка.