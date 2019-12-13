В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

ТАСС, 13 декабря. Студентка пришла в колледж с ножом и ранила сотрудницу образовательного учреждения в Чебоксарах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Чувашии.

"Девушка зашла утром в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей ножевые ранения", - сказала собеседница агентства.

Сама студентка задержана сотрудниками полиции.

"Предполагаемая злоумышленница задержана. Она 2002 года рождения", - сказали в ведомстве.

В новость были внесены изменения (13:16 мск) - добавлена информация о задержании.