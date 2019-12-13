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В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

В результате инцидента сотрудница получила ранение. Сама нападавшая задержана

ТАСС, 13 декабря. Студентка пришла в колледж с ножом и ранила сотрудницу образовательного учреждения в Чебоксарах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Чувашии.

"Девушка зашла утром в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей ножевые ранения", - сказала собеседница агентства.

Сама студентка задержана сотрудниками полиции. 

"Предполагаемая злоумышленница задержана. Она 2002 года рождения", - сказали в ведомстве. 

В новость были внесены изменения (13:16 мск) - добавлена информация о задержании. 

Теги
РоссияЧувашия
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