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Обновлено 

Горящий в Петербурге ангар обрушился на площади в 2,2 тыс. кв. м

В здании хранятся автозапчасти и легковоспламеняющиеся жидкости
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Площадь обрушения в горящем ангаре на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга составила 2,2 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по городу.

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Как сообщил журналистам глава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин, погибших и пострадавших нет.

Сообщение о возгорании на складе на ул. Салова во Фрунзенском районе поступило около 17:07 мск. Ангар расположен в промзоне. В нем хранятся автозапчасти, легковоспламеняющиеся жидкости и прочая продукция. Площадь пожара, по последним данным, составила 2,2 тыс. кв. м. Возгорание локализовано.

Как пояснили в городском главке МЧС, к ликвидации пожара привлечены более 170 человек и 40 единиц техники. На место ЧП направлен пожарный поезд, а также химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха на предмет содержания вредных веществ.

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