Два человека погибли в Москве в результате падения машины в Яузу

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль упал в реку Яузу на востоке Москвы после столкновения с грузовиком. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"Около 06:00 мск на перекрестке у Глебовского моста столкнулись легковой автомобиль Honda и "Газель". В результате ДТП легковая машина пробила ограждение реки Яузы и вылетела в воду. Водитель и пассажир Honda погибли", - сказали в Госавтоинспекции.

На месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщается в субботу в Twitter-аккаунте московского транспорта, из-за аварии перекрыто движение автомобилей по Проектируемому проезду №1888.