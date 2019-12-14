{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека погибли в Москве в результате падения машины в Яузу

ЧП произошло на перекрестке у Глебовского моста из-за столкновения легкового автомобиля Honda с "Газелью"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль упал в реку Яузу на востоке Москвы после столкновения с грузовиком. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"Около 06:00 мск на перекрестке у Глебовского моста столкнулись легковой автомобиль Honda и "Газель". В результате ДТП легковая машина пробила ограждение реки Яузы и вылетела в воду. Водитель и пассажир Honda погибли", - сказали в Госавтоинспекции.

На месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщается в субботу в Twitter-аккаунте московского транспорта, из-за аварии перекрыто движение автомобилей по Проектируемому проезду №1888.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пассажирский автобус вылетел в кювет на трассе на Урале
Семь человек пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС