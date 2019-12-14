В Свердловской области на дорогу упал башенный кран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Башенный кран упал на дорогу в городе Карпинске Свердловской области, в результате пострадал рабочий. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

"Днем 14 декабря в правоохранительные органы Карпинска поступило сообщение о том, что на строительной площадке жилого многоквартирного дома во время подъема груза (металлической решетки) произошло опрокидывание на проезжую часть дороги на улице Луначарского башенного крана. В результате пострадал 67-летний крановщик. Рабочий доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка. "Следователем СК проведен осмотр места происшествия, запрошена документация по соблюдению техники безопасности работ и относительно конструкции башенного крана, опрашиваются очевидцы, руководство и рабочие строительной компании, устанавливается степень тяжести вреда здоровью крановщика. Решается вопрос с назначением технических экспертиз", - уточнили в пресс-службе.