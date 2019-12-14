{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Свердловской области на дорогу упал башенный кран

В результате ЧП пострадал рабочий, его доставили в больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Башенный кран упал на дорогу в городе Карпинске Свердловской области, в результате пострадал рабочий. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

"Днем 14 декабря в правоохранительные органы Карпинска поступило сообщение о том, что на строительной площадке жилого многоквартирного дома во время подъема груза (металлической решетки) произошло опрокидывание на проезжую часть дороги на улице Луначарского башенного крана. В результате пострадал 67-летний крановщик. Рабочий доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка. "Следователем СК проведен осмотр места происшествия, запрошена документация по соблюдению техники безопасности работ и относительно конструкции башенного крана, опрашиваются очевидцы, руководство и рабочие строительной компании, устанавливается степень тяжести вреда здоровью крановщика. Решается вопрос с назначением технических экспертиз", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Под Ярославлем 15-летний подросток сильно избил сверстника
Подозреваемого задержали, следствие направило в суд ходатайство о заключении его под стражу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС