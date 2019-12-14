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СМИ: в Индии сотни людей застряли на дорогах из-за снега

Их эвакуировали из застрявших машин и автобусов

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 декабря. /ТАСС/. В Индии сотни человек, в их числе порядка 170 студентов различных учебных заведений из штатов Махараштра и Раджастхан, застряли на заваленных снегом дорогах в северном штате Химачал-Прадеш. Как сообщает телеканал NDTV, всего на дорогах штата в снегу за последние двое суток застряли порядка 380 автомобилей. 

По этим данным, спасатели в ночь на субботу расчистили дорогу Чхарабра-Куфри, где в снегу застряли около 300 автомобилей, затем были эвакуированы люди из примерно 80 автомобилей, которые также оказались в снежной ловушке в районе Куфри в округе Шимла. В их числе были и автобусы со 170 учащимися, совершавшими туристическую поездку по горной местности. Спасатели с помощью бульдозера расчистили снег и на джипах переправили студентов в безопасное место.

Мощные снегопады прошли в Химачал-Прадеш в пятницу и в ночь на субботу. Десятки сантиметров снега выпали в популярных на севере Индии горных курортах, таких как Шимла, Манали, Дальхузи и Куфри.

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