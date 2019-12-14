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ФСИН сообщила о предотвращении попытки провокации в СИЗО в Астраханской области

Подследственные пытались пронести на режимную территорию учреждения запрещенные предметы и вещества, а также подожгли простыни

АСТРАХАНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСИН предотвратили провокацию со стороны вновь прибывших заключенных в СИЗО №2 в Наримановском районе в Астраханской области. Подследственные пытались пронести запрещенные предметы и вещества в учреждение, а также подожгли простыни, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе УФСИН по региону.

"Вновь прибывшие в следственный изолятор №2 подследственные пытались пронести на режимную территорию учреждения запрещенные предметы и вещества, которые в ходе досмотра были изъяты сотрудниками. На законные требования администрации подследственные стали высказывать недовольство режимом содержания, совершили акт порчи имущества путем поджога простыней. Неудавшаяся провокация дальнейшего развития не получила", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем в субботу в соцсетях появились сообщения, что в ночь с 12 на 13 декабря сотрудники СИЗО №2 избили заключенных, не оказывают им медицинскую помощь, а также подожгли камеру, в результате чего арестованные задыхались. Родственники потерпевших якобы проводят публичные акции у стен СИЗО-2. В соцсети также выложено видео небольшого пожара в камере с нецензурными комментариями самих заключенных.

"Информация о нарушении прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе №2, применении к ним неправомерных действий со стороны сотрудников учреждения не соответствует действительности. Пожаров в учреждении не допущено. Фактов избиения сотрудниками подозреваемых, обвиняемых и осужденных не выявлено", - добавили в пресс-службе.

В УФСИН подчеркнули, что о происшествии было сообщено в региональные правоохранительные органы и органы прокуратуры. В субботу следственный изолятор №2 посетил помощник прокурора Наримановского района, который при обходе жилых камер не выявил нарушений, замечаний в адрес администрации учреждения также не было. Кроме того, 14 декабря учреждение посетили родственники подследственных, ряду из них на законных основаниях было предоставлено свидание.

По данным УФСИН, обстановка в следственном изоляторе №2 контролируемая, учреждение работает в штатном режиме.

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РоссияАстраханская область
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