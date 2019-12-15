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В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом

Еще один человек пострадал в результате происшествия

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошла на дороге у поселка Дунай в Приморском крае в воскресенье. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в результате погибли два человека и один получил травмы.

"Сегодня в 09:25 (02:25 мск) на 13-м километре автодороги Фокино - Дунай водитель автомашины Nissan Cube, женщина 1960 года рождения, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с пассажирским автобусом. В результате автопроисшествия водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Женщина - водитель автомашины "Ниссан Куб" и ее пассажир получили травмы, не совместимые с жизнью. Еще один пассажир Nissan Cube получил травмы", - говорится в сообщении.

Автобус следовал по маршруту Фокино - Дунай, в салоне находились шесть пассажиров. По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку.

Теги
РоссияПриморский край
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