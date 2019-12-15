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В Новой Москве угнали машину стоимостью более 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Неизвестный украл со стоянки в Новой Москве автомобиль Mercedes-Benz S350 стоимостью более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Установлено, что с территории неохраняемой парковки, расположенной в городском округе Щербинка на улице Бутовский Тупик, в районе дома 14, неизвестный совершил кражу автомобиля Mercedes-Benz S350, который принадлежит неработающему заявителю. Материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей", - сказали в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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Россия
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