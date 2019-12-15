Источник: экипаж затонувшего в Севастополе плавдока до последнего пытался спасти судно

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Экипаж плавучего дока ПД-16, затонувшего в Севастополе в ночь на воскресенье, боролся за плавдок до последнего, и лишь когда судно стало крениться, они сошли на берег, сообщил ТАСС источник в корабельной сфере.

"Открылось сильное поступление воды, насосы перестали справляться. Экипаж боролся до последнего, были запущены дополнительные генераторы. Но когда [плавдок] стал крениться, когда стала неконтролируемо поступать вода, экипажу был дан приказ сойти на берег", - рассказал собеседник.

Он отметил, что течи в доке были уже несколько лет. По его данным, дно плавдока было повреждено коррозией, имелись проблемы с балластными цистернами и другие.

В ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя затонул плавучий док ПД-16, в котором находилась подводная лодка Б-380. Лодка всплыла и находится на плаву. Плавдок и корпус подлодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. Информации о пострадавших нет.

По данным источника ТАСС, структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали.