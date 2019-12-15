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В Югре погибли четыре человека в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями

Авария произошла на 36-м километре дороги Иртыш, полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего

ТАСС, 15 декабря. Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной трассе "Иртыш" на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня около 20:30 (18:30 мск) на 36-м километре дороги Иртыш произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и Nissan Sunny, в результате четыре человека в автомобиле ВАЗ погибли. Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что движение в районе ДТП перекрыто.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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