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Две полосы движения на Калужском шоссе в сторону Москвы перекрыли из-за аварии

ДТП произошло в районе СНТ "Бабенки", пострадали два человека, сообщил источник в экстренных службах

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла на Калужском шоссе в Москве, в настоящее время движение автотранспорта перекрыто по двум полосам в сторону столицы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Два автомобиля столкнулись в районе СНТ "Бабенки" на Калужском шоссе, в результате чего перекрыты две полосы в сторону Москвы", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил ТАСС, что в аварии пострадали два человека.

"Пострадали два человека, один из них госпитализирован. Другой пострадавший после осмотра медиков от госпитализации отказался", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (22:28 мск) - добавлены подробности. 

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