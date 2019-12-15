Две полосы движения на Калужском шоссе в сторону Москвы перекрыли из-за аварии

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла на Калужском шоссе в Москве, в настоящее время движение автотранспорта перекрыто по двум полосам в сторону столицы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Два автомобиля столкнулись в районе СНТ "Бабенки" на Калужском шоссе, в результате чего перекрыты две полосы в сторону Москвы", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил ТАСС, что в аварии пострадали два человека.

"Пострадали два человека, один из них госпитализирован. Другой пострадавший после осмотра медиков от госпитализации отказался", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (22:28 мск) - добавлены подробности.