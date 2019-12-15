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В Пензе погиб ребенок при столкновении пяти автомобилей

Еще одного человека доставили в больницу

ТАСС, 15 декабря. Мальчик 2015 года рождения погиб в результате столкновения пяти автомобилей в Пензе, еще один человек пострадал, сообщает в воскресенье пресс-служба управления ГИБДД по области.

"По предварительным данным, произошло столкновение пяти машин: автомобилей Nissan X-trail, Opel Astra, Renault Sandero, Toyota и ВАЗ-2114. В результате происшествия пассажир автомобиля ВАЗ - мальчик 2015 года рождения - от полученных травм погиб на месте. Водитель автомобиля ВАЗ - женщина - доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 627-м километре трассы М-5 "Урал".

Теги
РоссияПензенская область
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