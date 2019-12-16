Суды Петербурга снова эвакуируют из-за анонимной угрозы взрыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Неизвестные снова направили в суды Петербурга сообщения с угрозой взрыва. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, идет эвакуация посетителей и сотрудников судов.

"Суды Санкт-Петербурга продолжают вынужденно тренировать действия в условиях чрезвычайных ситуаций. Процесс эвакуации доведен до совершенства. Петродворцовый суд, как сообщается в очередном письме, заминирован. Сестрорецкий, Куйбышевский суды эвакуируются", - сказано в сообщении.

В письме в Сестрорецкий суд, добавили в пресс-службе, авторы "заминировали" 12 вузов, в том числе Санкт-Петербургский государственный университет, Всероссийский госуниверситет юстиции, Санкт-Петербургский университет гражданской авиации.