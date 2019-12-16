Детскую инфекционную больницу в Москве проверяют после угрозы взрыва

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в детскую инфекционную больницу на севере Москвы, для проверки этой информации туда выехали сотрудники экстренных служб. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о том, что в здании детской инфекционной больницы заложено взрывное устройство. Для проверки информации и обследования территории на место выехали сотрудники экстренных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" в столице началась 28 ноября. За две недели были проверены из-за сообщений с угрозами взрывов почти 3 тыс. объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.