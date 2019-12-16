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Прокуратура проверит администрацию дворца спорта в Перми, где на концерте Коржа жгли фаеры

Старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Юлия Гайнанова также отметила, что предстоит установить, как во дворец были пронесены фаеры

ПЕРМЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Пермского края проверят универсальный дворец спорта "Молот" в Перми, где в пятницу на концерт популярного певца Макса Коржа фанаты пронесли в зал и подожгли во время шоу огневые фаеры, а после мешали пожарным их потушить. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью, старший советник юстиции Юлия Гайнанова.

В воскресенье в соцсетях и СМИ появилось видео с концерта Макса Коржа в Перми, на котором видно, как пожарные тушат горевшие на полу факелы, а несколько человек пытаются помешать их работе, завязывается потасовка.

"По поручению прокурора края прокуратурой Мотовилихинского района организована проверка. Будем проверять администрацию дворца спорта "Молот", организацию безопасности проведения данного мероприятия [на предмет] антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, как это все было организаторами концерта задокументировано. В случае, если будут выявлены нарушения, будут приняты меры реагирования", - сказала она.

Гайнанова добавила, что также в ходе проверки необходимо установить, как во дворец были пронесены фаеры. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, сотрудники полиции установили личность гражданина, который зажег фаер. "Он опрошен. Личности других нарушителей устанавливаются. Все собранные материалы будет передан в МЧС по месту жительства граждан для привлечения их к административной ответственности", - отмечается в сообщении.

По словам организаторов концерта, проносить на концерт и использовать фаеры запрещено. "Там было несколько досмотров, охрана, но фанаты все равно как-то пронесли с собой фаеры. Легально бы они их не пронесли", - сказал ТАСС собеседник агентства.

Макс Корж в своем аккаунте в Instagram написал, что переживает о случившемся. "Пермь! Горячий концерт, который пришлось тушить в буквальном смысле этого слова! Но то, что там был реальный пожар и, что пожарных били, это неправда. Была стычка только с охраной. Пожарные - молодцы, потушили файера и тем самым подстраховали танцпол, освежили молодежь. Не думайте, что мне плевать на все, я также, как и вы, переживаю за каждый косяк и стараюсь делать все возможное, чтобы каждый наш человек целым и счастливым вернулся домой", - написал Корж.

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РоссияПермский край
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