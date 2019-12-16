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Житель Великого Новгорода получил тюремный срок за избиение двухлетнего ребенка

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 декабря. /ТАСС/. Новгородский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы жителя Великого Новгорода, который на протяжении нескольких месяцев избивал двухлетнего ребенка, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Летом этого года мальчик с множественными повреждениями попал в больницу. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Великого Новгорода по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) в июле этого года. Гособвинение просило суд приговорить мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. "Суд приговорил признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила судья в ходе оглашения приговора.

Она пояснила, что подсудимый признал вину в полном объеме и оказывал содействие следствию. Как установил суд, житель Великого Новгорода 1976 года рождения с сентября 2018 года по июль 2019 года, проживая с сожительницей и ее сыном, 2017 года рождения, систематически избивал ребенка, причиняя ему физические и психические страдания.

Как поясняли ТАСС в региональном управлении СК, 5 июля 2019 года мальчик попал в детскую областную клиническую больницу с множественными телесными повреждениями. Сосед, услышавший тогда крик ребенка из другой квартиры, вызвал полицию. Ребенок был госпитализирован, а новгородец задержан.

Теги
РоссияНовгородская область
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