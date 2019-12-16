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Три человека пострадали при пожаре в Москве

Площадь возгорания составила 20 кв. м

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом пятиэтажном доме на Проспекте Мира в Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"В 15:58 поступило сообщение о пожаре в доме 177 по Проспекту Мира. Первые прибывшие на место пожарные расчеты подтвердили, что из окна четвертого этажа идет черный дым. Принятыми мерами в 16:28 пожар ликвидирован. Происходило горение на площади 20 кв. м", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, при пожаре были спасены три человека. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что после осмотра медиками, они были госпитализированы, один из них ребенок.

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