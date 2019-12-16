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Присяжные могут судить фигуранта дела об убийстве Круга за истязания в колонии

По данным следствия, Александр Агеев, Алексей Воеводин и еще один фигурант по фамилии Нестеренко убили одного из заключенных колонии в ЯНАО, а еще шестерых истязали и нанесли тяжкий вред здоровью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Фигуранта дела об убийстве в 2002 году тверского шансонье Михаила Круга Александра Агеева и его подельников можно судить с участием присяжных-заседателей за истязание и убийство на территории колонии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Данные об их судимости могут быть донесены до коллегии присяжных, следует из определения Конституционного суда (КС) РФ.

Согласно документу, Агеев и его подельники просили суд ЯНАО привлечь присяжных к рассмотрению дела об истязании. Суд региона обратился в КС с просьбой разъяснить, не нарушит ли это процесс, так как присяжным нужно будет рассказать обо всех обстоятельствах преступления и фактах прежних судимостей, из-за чего заседатели не смогут быть объективными и беспристрастными.

"По смыслу статей 73, 299, 334 и 335 УПК Российской Федерации данные о факте судимости могут быть доведены до сведения коллегии присяжных заседателей, если эти сведения входят в предмет доказывания по уголовному делу - в части установления обстоятельств события преступления, - исходя из предъявленного обвинения либо из версии стороны защиты", - говорится в документе.

По делу в суде ЯНАО проходят Агеев, Алексей Воеводин и еще один фигурант по фамилии Нестеренко. По данным следствия, они убили одного из заключенных колонии в ЯНАО, а еще шестерых истязали и нанесли им тяжкий вред здоровью.

Агеев осужден пожизненно за особо тяжкие преступления, которые он совершил в составе банды "Тверские волки", и отбывает наказание в колонии в ЯНАО. Ранее его считали убийцей Круга, однако в этом году СК РФ объявил о том, что ведомство раскрыло убийство известного шансонье: по данным СК, Агеев пояснил следователям, что он проник вместе с подельником Дмитрием Веселовым в дом Круга, не планируя убивать певца, однако тот внезапно вернулся домой и Веселов застрелил его. Веселов, как ранее сообщал ТАСС, успел рассказать об убийстве певца окружению и позже, как установили следователи, был застрелен другим участником банды "Тверские Волки" Александром Осиповым, который также отбывает пожизненное наказание.

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