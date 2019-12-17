Три человека погибли при столкновении грузовика и автобуса Херсон - Москва под Черниговом

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли, 15 получили травмы в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса в Черниговской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"16 декабря в 22:40 (23:40 мск) в Бахмачском районе произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон - Москва, в результате чего погибли три человека и 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - отметили в ведомстве.