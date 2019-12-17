Материалы о хищении взрывчатки на заводе "Авангард" направлены в ФСБ и Генпрокуратуру

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Материалы по всем нарушениям на заводе "Авангард" в Стерлитамаке в Башкирии, где выявлено хищение более 200 тонн взрывчатки, переданы в ФСБ и Генпрокуратуру. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга России.

"В случае с "Авангардом" документы по всем выявленным в настоящее время нарушениям, допущенным [бывшим гендиректором предприятия Азгатом] Ибрагимовым, обобщены и направлены в адрес Федеральной службы безопасности и Генеральной прокуратуры для проведения проверки и принятия решения о привлечении Ибрагимова к административной, а возможно, и уголовной ответственности", - сообщили в Минпромторге, добавив, что об этом также проинформированы МВД, Роспатент, Ростехнадзор и Росимущество.

В министерстве подтвердили увольнение Ибрагимова. "В Минпромторге абсолютно нетерпимо относятся к любым коррупционным проявлениям, это касается как центрального аппарата, так и подведомственных учреждений. Информация по каждому возникающему вопросу такого рода доводится до руководства министерства, совместно с правоохранительными органами принимаются необходимые меры", - подчеркнули в ведомстве.

В настоящий момент проводятся мероприятия по восстановлению нормальной деятельности предприятия. "О полной нормализации работы предприятия говорить еще рано, но безусловно положительная динамика есть. В отношении предприятия завершено исполнительное производство, которое длилось с 2006 года, сняты аресты с его имущества и продукции, ФКП "Авангард" начало восстанавливать утраченные компетенции в области производства промышленных взрывчатых веществ и активно искать новые ниши для диверсификации производства", - добавили в Минпромторге.

Ранее во вторник газета "Ведомости" сообщила, что 25 ноября следователи города Стерлитамака в Башкирии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере) по факту хищения 276 тонн взрывчатки на федеральном казенном предприятии "Авангард".

ФКП "Авангард" занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, а также выпускает взрывчатку для Минобороны, утилизирует боеприпасы для реактивных систем залпового огня. "Авангард" подведомствен Минпромторгу России.