Источник: жительница Ленобласти знала о насилии сожителя над дочкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Сожительница задержанного по подозрению в насилии над дочерью мужчины из частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области, где ранее у многодетной семьи нашли арсенал, от своего ребенка узнала о фактах насилия, но не сообщила об этом в правоохранительные органы. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

"В ходе пояснений она [мать] указала, что в ноябре 2019 года узнала от своей несовершеннолетней дочери о неоднократных фактах насилия со стороны подозреваемого. В правоохранительные органы женщина обращаться не стала, опасаясь за свое здоровье и за остальных детей", - сказал собеседник агентства.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области ТАСС сообщили, что шесть детей в возрасте от семи до 17 лет сейчас находятся в Гатчинской больнице. Всего в семье воспитывалось восемь детей, аппарат омбудсмена также проверяет информацию о том, что один ребенок в семье - приемный. Их мать также находится в больнице.