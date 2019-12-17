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Источник: жительница Ленобласти знала о насилии сожителя над дочкой

В следственных органах уточнили, что многодетная мать побоялась обращаться в полицию, опасаясь за свое здоровье и за других детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Сожительница задержанного по подозрению в насилии над дочерью мужчины из частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области, где ранее у многодетной семьи нашли арсенал, от своего ребенка узнала о фактах насилия, но не сообщила об этом в правоохранительные органы. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

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"В ходе пояснений она [мать] указала, что в ноябре 2019 года узнала от своей несовершеннолетней дочери о неоднократных фактах насилия со стороны подозреваемого. В правоохранительные органы женщина обращаться не стала, опасаясь за свое здоровье и за остальных детей", - сказал собеседник агентства.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области ТАСС сообщили, что шесть детей в возрасте от семи до 17 лет сейчас находятся в Гатчинской больнице. Всего в семье воспитывалось восемь детей, аппарат омбудсмена также проверяет информацию о том, что один ребенок в семье - приемный. Их мать также находится в больнице.

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РоссияЛенинградская область
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