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Число жертв хлопка газа в жилом доме в Тюмени выросло до двух

Один из трех пострадавших, госпитализированных после ЧП, умер в больнице от полученных ожогов
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© Петр Ковалев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Госпитализированный после хлопка газа в многоквартирном доме в Тюмени умер от полученных ожогов, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе областного департаменте здравоохранения. Таким образом, число жертв выросло до двух.

"Один человек - представитель газовой службы - погиб на месте происшествия, его коллега получил травмы. Пострадали три человека, их доставили в больницы, двух человек поместили в реанимацию, они находились в тяжелом состоянии. Один из этих пострадавших, несмотря на усилия, предпринятые врачами, умер", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что власти Тюменской области выплатят семье погибшего рабочего 1 млн рублей, пострадавшие получат по 500 тыс. рублей.

7 декабря в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома на улице Павла Шарова в Тюмени произошла утечка бытового газа. Позднее при проведении работ сотрудником газовой службы произошел хлопок газа.

Теги
РоссияТюменская область
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