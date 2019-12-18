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Задержанному за изнасилование дочери в Ленобласти инкриминируют четыре статьи УК

Ранее сообщалось о возбуждении двух уголовных дел
Андрей Бовт Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Андрей Бовт
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовные дела по четырем статьям УК РФ после задержания Андрея Бовта - многодетного отца из Ленинградской области, в доме которого нашли арсенал оружия. Об этом  журналистам сообщила представитель следственного управления СК РФ по Ленинградской области Юлия Матолыгина.

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Ранее сообщалось, что возбуждены два уголовных дела - по статье об изнасиловании и по факту незаконного оборота оружия.

"Следствие инкриминирует ему четыре статьи УК РФ - изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершение насильственных действий сексуального характера в отношении того же лица, а также незаконный оборот оружия, боеприпасов [и взрывчатых веществ]", - сказала она, добавив, что изъятое оружие было пригодно для стрельбы.

Ранее Бовт заявил журналистам, что не признает себя виновным. Отвечая на вопрос журналистов о назначении Бовту психиатрической экспертизы, Матолыгина ответила, что проведение судебно-медицинской экспертизы в рамках расследования дел по указанным статьям УК РФ предусмотрено законодательством.

Теги
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