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Расследование перестрелки в Ростовской области

Суд продлил до февраля арест троим участникам перестрелки на хуторе в Ростовской области

Под стражей фигуранты дела будут находиться до 21 февраля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд продлил до февраля арест троим подозреваемым по делу о перестрелке с пятью погибшими в Ростовской области. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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Василия Дакишвили, Салима Мусаева и Рашида Ибрагимова арестовали осенью, срок их ареста истекает 21 декабря. "Всем продлили арест до 21 февраля включительно", - сказал собеседник агентства.

Накануне в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области сообщили, что 16 декабря сотрудники пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям в населенном пункте Ровеньки Белгородской области при попытке пересечь государственную границу России с Украиной задержали еще троих обвиняемых, ранее объявленных в международный розыск.

Как пояснили ТАСС в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону, где в ноябре им была заочно избрана мера пресечения, троих задержанных арестовали на два месяца с момента фактического задержания. "Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания", - сказал собеседник агентства.

22 октября в перестрелке на хуторе Чернозубовка погибли пять человек, еще двое получили ранения. По данным полиции, конфликт произошел между жителями хутора из-за участков для выпаса скота. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ранее по этому делу были арестованы директор местного сельхозкооператива Василий Дакишвили, которого в суде назвали предполагаемым организатором перестрелки, а также Салим Мусаев, подозреваемый в пособничестве в убийстве, и Рашид Ибрагимов. По данным СК, розыск еще одного продолжается.

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РоссияРостовская областьРасследование перестрелки в Ростовской области
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