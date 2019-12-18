Дело возбудили по факту смерти задержанного у здания полиции в Серпухове

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти задержанного у здания полиции в Серпухове. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 15 декабря наряд полиции задержал около кафе в Серпухове местного жителя в состоянии алкогольного опьянения, выражавшегося грубой нецензурной бранью в общественном месте. "Мужчина был помещен в патрульный автомобиль для доставления в МУ МВД России "Серпуховское" для сбора административного материала. По приезду к зданию полиции мужчине стало плохо, в связи с чем ему была вызвана бригада врачей, которая по прибытии констатировала его смерть, - сообщила Врадий. - Следственным отделом по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст 286 УК РФ)".

По предварительным данным эксперта, мужчина умер от механической асфиксии вследствие сдавливания грудной клетки и живота. Таким образом, полицейские причинили задержанному повреждения, от которых он умер. Сейчас следователи устанавливают сотрудников полиции, допустивших превышение полномочий.

Проводится судмедкспертиза для установления точной причины смерти мужчины. По изъятым криминалистом в патрульной машине биологическим следам назначена генетическая экспертиза. Также устанавливаются очевидцы конфликта внутри и возле кафе, в том числе по видео с камеры наблюдения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям сотрудников полиции, которые участвовали в задержании гражданина. "В случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - отметила начальник подмосковной полиции Татьяна Петрова.