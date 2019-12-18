{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Дело возбудили по факту смерти задержанного у здания полиции в Серпухове

По предварительным данным эксперта, мужчина умер от механической асфиксии вследствие сдавливания грудной клетки и живота

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти задержанного у здания полиции в Серпухове. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 15 декабря наряд полиции задержал около кафе в Серпухове местного жителя в состоянии алкогольного опьянения, выражавшегося грубой нецензурной бранью в общественном месте. "Мужчина был помещен в патрульный автомобиль для доставления в МУ МВД России "Серпуховское" для сбора административного материала. По приезду к зданию полиции мужчине стало плохо, в связи с чем ему была вызвана бригада врачей, которая по прибытии констатировала его смерть, - сообщила Врадий. - Следственным отделом по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст 286 УК РФ)".

По предварительным данным эксперта, мужчина умер от механической асфиксии вследствие сдавливания грудной клетки и живота. Таким образом, полицейские причинили задержанному повреждения, от которых он умер. Сейчас следователи устанавливают сотрудников полиции, допустивших превышение полномочий.

Проводится судмедкспертиза для установления точной причины смерти мужчины. По изъятым криминалистом в патрульной машине биологическим следам назначена генетическая экспертиза. Также устанавливаются очевидцы конфликта внутри и возле кафе, в том числе по видео с камеры наблюдения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям сотрудников полиции, которые участвовали в задержании гражданина. "В случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - отметила начальник подмосковной полиции Татьяна Петрова.

Реклама на ТАСС
Главный акушер Армении задержан по подозрению в организации незаконных усыновлений
Вместе с Размиком Абрамяном следователи задержали замдиректора и руководителя Ереванского детского дома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС