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Информация о минировании судов, ТРЦ, аэропортов и вокзалов в Москве оказалась ложной

Также не подтвердилась информация об угрозах взрывов в ТРЦ в Подмосковье

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверили здания и прилегающую территорию Верховного суда РФ и семи районных судов в Москве, пяти железнодорожных вокзалов, столичных аэропортов Шереметьево и Домодедово, ряда ТРЦ Московского региона, станции метро и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка объектов завершена. Взрывоопасные предметы в Верховном суде РФ, Хорошевском, Тимирязевском, Перовском, Кунцевском, Бутырском, Никулинском и Чертановском судах не обнаружены. Также ложной оказалась информация о "минировании" Казанского, Курского, Киевского, Ленинградского и Ярославского вокзалов, столичных аэропортов Шереметьево и Домодедово, а также станций Московского метрополитена", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, не подтвердились и сообщения о "минировании" в Подмосковье ТРЦ "Рио", "Шелковый путь", "Вегас", "Белая дача" и ТЦ "Кунцево плаза", "Океания", "Европейский", "Капитолий", "Принц плаза", "Рио" в Москве.

Ранее в среду неизвестные сообщил, что все эти объекты в Московском регионе "заминированы". По всем адресам для проверки информации и обследования территории приехали сотрудники оперативных служб и кинологи.

В последние недели неизвестные сообщают "минировании" судов, школ, ТЦ и иных организаций, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Во всех случаях экстренные службы проводили проверку информации об угрозах взрывов, однако она во всех случаях оказывалась ложной.

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