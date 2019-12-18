{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приамурье отменили региональный режим ЧС, введенный из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации действовал с 25 июля

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Власти в Амурской области отменили режим ЧС регионального характера, который ввели из-за летнего паводка, сообщается на сайте регионального правительства.

На эту тему

Режим чрезвычайной ситуации действовал в регионе с 25 июля. Во время непогоды подтопило 135 населенных пунктов. Из федерального бюджета Приамурью выделили 512,5 млн рублей на обеспечение граждан жильем взамен утраченного, а также на капитальный ремонт помещений.

"На заседании КЧС прозвучало предложение об отмене режима ЧС регионального характера. Это предложение было поддержано", - говорится в сообщении. Уточняется, что предложение внес первый заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов.

"На сегодня завершены все основные аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации регионального характера, заключены все необходимые контракты, пострадавшим гражданам оказана единовременная материальная и финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости из регионального и федерального бюджетов. Учитывая эти факты, предлагаем с 19.12.2019 отменить режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - приводятся в сообщении слова Севостьянова.

Отмечается, что работа с документами пострадавших от паводка граждан продолжается. По словам министра социальной защиты населения Приамурья Натальи Киселевой, которые приводятся в сообщении, в настоящее время в минсоцзащиты региона поступили заявления и документы от 692 пострадавших граждан. По 620 заявлениям приняты решения (168 о предоставлении выплаты на приобретение жилья и 317 о предоставлении выплаты на капитальный ремонт), 72 заявления находятся в работе. Уже перечислены средства на спецсчета 312 граждан на сумму 313 млн рублей.

"Получен приказ об утверждении стоимости кавдратного метра жилья в муниципалитетах. Для Мазановского района это более 37 тыс. рублей, а для Селемджинского района - порядка 36 тыс. за кв. м. В муниципалитетах оценивают жилье, которое могут приобрести подтопленцы, на предмет пригодности. Еще один важный фактор - дома не должны находиться в зоне подтопления", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияАмурская область
Реклама на ТАСС
Главный акушер Армении задержан по подозрению в организации незаконных усыновлений
Вместе с Размиком Абрамяном следователи задержали замдиректора и руководителя Ереванского детского дома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС