В Приамурье отменили региональный режим ЧС, введенный из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации действовал в регионе с 25 июля. Во время непогоды подтопило 135 населенных пунктов. Из федерального бюджета Приамурью выделили 512,5 млн рублей на обеспечение граждан жильем взамен утраченного, а также на капитальный ремонт помещений.

"На заседании КЧС прозвучало предложение об отмене режима ЧС регионального характера. Это предложение было поддержано", - говорится в сообщении. Уточняется, что предложение внес первый заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов.

"На сегодня завершены все основные аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации регионального характера, заключены все необходимые контракты, пострадавшим гражданам оказана единовременная материальная и финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости из регионального и федерального бюджетов. Учитывая эти факты, предлагаем с 19.12.2019 отменить режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - приводятся в сообщении слова Севостьянова.

Отмечается, что работа с документами пострадавших от паводка граждан продолжается. По словам министра социальной защиты населения Приамурья Натальи Киселевой, которые приводятся в сообщении, в настоящее время в минсоцзащиты региона поступили заявления и документы от 692 пострадавших граждан. По 620 заявлениям приняты решения (168 о предоставлении выплаты на приобретение жилья и 317 о предоставлении выплаты на капитальный ремонт), 72 заявления находятся в работе. Уже перечислены средства на спецсчета 312 граждан на сумму 313 млн рублей.

"Получен приказ об утверждении стоимости кавдратного метра жилья в муниципалитетах. Для Мазановского района это более 37 тыс. рублей, а для Селемджинского района - порядка 36 тыс. за кв. м. В муниципалитетах оценивают жилье, которое могут приобрести подтопленцы, на предмет пригодности. Еще один важный фактор - дома не должны находиться в зоне подтопления", - отмечается в сообщении.