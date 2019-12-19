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Число жертв из-за провала грунта на строительстве метро в Ташкенте достигло пяти человек

Правительственная комиссия изучает причины инцидента

ТАШКЕНТ, 19 декабря. /ТАСС/. Спасатели извлекли из-под завала грунта на строящейся Юнусабадской линии метрополитена в столице Узбекистана тело пятого рабочего, сообщила в четверг пресс-служба МЧС республики.

"В ходе спасательных работ обнаружено тело пятого разыскиваемого рабочего", - говорится в сообщении. Накануне сообщалось, что из-за продолжительных осадков на строительстве новой линии метрополитена произошло обрушение порядка 250 кубометров грунта.

Для изучения причин провала грунта и оказания помощи пострадавшим и членам их семей распоряжением кабмина была создана правительственная комиссия под руководством первого вице-премьера, министра транспорта республики Ачилбая Раматова.

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Узбекистан
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