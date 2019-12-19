В Ивановской области перевернулся школьный автобус

ТАСС, 19 декабря. Школьный автобус вылетел в кювет и перевернулся возле деревни Селезенево Ивановской области. По предварительным данным, никто из них не пострадал, сообщила ТАСС замначальника пресс-службы УМВД региона Ирина Лебедева.

"Сегодня около 07:25 утра в Комсомольском районе возле деревни Селезенево школьный автобус ПАЗ лег левым бортом в кювет. Водитель не справился с управлением, автобус во время движения занесло и развернуло на 180 градусов, после чего он и оказался на обочине. В салоне автобуса на момент ДТП было 10 школьников", - сказала она.

По данным пресс-службы, дети ехали в школу из деревни Бутово в Седельницы. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Ушибы получила женщина, сопровождавшая ребят. На учебу детей отвез другой автобус.

Полиция проводит проверку.