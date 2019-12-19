Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 15

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 декабря. Количество пострадавших в аварии с рейсовым автобусом, которая произошла в среду на трассе Р-21 "Кола" в Сегежском районе Карелии, возросло до 15. Четверо госпитализированы, 11 лечатся амбулаторно, сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава региона.

"15 человек пострадали в этой аварии, одна женщина находится в реанимации, состояние ее тяжелое, три человека с различными травмами госпитализированы в отделение травматологии Сегежской ЦРБ. Остальные получили необходимую медицинскую помощь и лечатся амбулаторно", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Карелии.

По уточненным данным Госавтоинспекции Карелии, в среду в 16:10 мск 57-летний водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением, наехал на силовое ограждение, затем произошло столкновение с встречным пассажирским микроавтобусом. В результате ДТП водитель Nissan, житель Петрозаводска, от полученным травм умер в машине скорой помощи. Его 68-летняя пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами.

Автобус выполнял регулярный рейс Петрозаводск - Сегежа, в салоне находилось 15 пассажиров, детей среди них не было. Водитель автобуса получил ушибы, трое его пассажиров - 42-летний мужчина, женщины 61 и 69 лет - госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.