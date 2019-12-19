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Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

Как сообщил источник в оперативных службах региона, его подозревают в превышении должностных полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова-на-Дону Мария Давыдова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, в мэрии прошли обыски, сообщил ТАСС источник в оперативных службах Ростовской области.

"Задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, ст. 286 УК РФ", - сказал собеседник. По данным источника, в мэрии Ростова-на-Дону прошли обыски.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации от правоохранительных органов. В приемной главы администрации ТАСС сообщили, что Давыдова находится "в отпуске с сегодняшнего дня". Номер телефона Давыдовой в данный момент недоступен.

Теги
РоссияРостовская область
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