Два человека находятся в федеральном розыске по делу о перестрелке в Краснодаре

КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Два участника конфликта со стрельбой в Краснодаре, где погиб один человек, находятся в федеральном розыске, заявил в ходе пресс-конференции руководитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко.

Перестрелка произошла в ночь на 21 августа на одной из улиц Краснодара, были арестованы пять человек - жители республик Северного Кавказа. 28 августа пресс-служба чеченского омбудсмена сообщала, что родственники арестованных обратились с жалобой, что к задержанным применяются недозволенные методы дознания. Посетивший арестованных в СИЗО на следующий день председатель ОНК на Кубани не зафиксировал применение к ним физического воздействия.

"Все лица установлены, основная часть была задержана, два человека находятся в федеральном розыске. Конфликт не связан с национальным вопросом, там и с одной, и с другой стороны были участники [разных] национальностей. Были определенные жалобы со стороны диаспоры, говорили, что следственные органы однобоко расследуют дело, привлекая к ответственности только жителей Чеченской Республики, но это не соответствует действительности", - сказал Бугаенко.

Он пояснил, что к уголовной ответственности привлекаются участники конфликта с обеих сторон. По его словам, уголовное дело в отношении одной стороны конфликта, действия которой повлекли жертвы, находится в производстве следственных органов, "Вторая сторона участников конфликта, их тоже привлекают к уголовной ответственности, потому что такие действия являются хулиганскими, нарушается общественный порядок, дело расследуется УВД города Краснодара, там привлекаются участники второй стороны конфликта", - добавил Бугаенко.

Во время конфликта на бытовой почве между группой граждан, приезжих из республик Северного Кавказа, в ходе которого произошла стрельба, присутствовали не менее 30 человек. В результате погиб уроженец Дагестана 1991 года рождения, два человека пострадали. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и хулиганстве, совершенном группой лиц.