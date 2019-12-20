В Приамурье на перекрестке машина сбила троих несовершеннолетних

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Автомобиль сбил троих несовершеннолетних в Благовещенске, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщил в пятницу отдел ГИБДД МО МВД России "Благовещенский".

"19 декабря 2019 года около 19:50 (13:50 мск) в г. Благовещенске на регулируемом перекрестке улиц Кольцевой и 50 лет Октября неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно автомобиль такси, хэтчбек желтого цвета), при повороте направо на зеленый сигнал светофора, совершил наезд на 3-х несовершеннолетних пешеходов 2007 г. р., которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Автомобиль с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате происшествия 2 несовершеннолетних пешехода получили травмы.

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей произошедшего или самого водителя.

"Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием")", - отмечается в сообщении.