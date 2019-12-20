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В Рязани на предприятии по розливу растворителя произошел пожар на площади 100 кв. м

Один человек пострадал, его госпитализировали

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пожар возник на предприятии по производству и розливу растворителя (уайт спирит) в Рязани на площади 100 кв. метров, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 09:55 поступило сообщение о пожаре в Рязани, на улице Яблочкова, дом 5, корпус 4. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что происходит загорание на предприятии, где, по предварительным данным, происходит производство и розлив уайт спирита, на площади 100 кв. м. В 10:18 объявлен второй ранг [сложности] пожара", - сказали в МЧС.

Как отметили в пресс-службе, из горящего помещения спасли двоих человек, один из них госпитализирован. Всего эвакуировали 30 человек. В настоящее время угрозы перехода на соседние строения нет.

На месте работают 37 человек и 14 единиц техники.

Теги
РоссияРязанская область
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