Обвиняемого в коррупции экс-мэра Кимр перевели в СИЗО за нарушение подписки о невыезде

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Кимрский городской суд Тверской области по ходатайству прокуратуры на два месяца арестовал бывшего мэра Кимр Максима Литвинова, обвиняемого в получении взятки в сумме около 18 млн рублей. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе горсуда.

"По ходатайству прокуратуры Литвинов арестован по 19 февраля. До этого он находился под подпиской о невыезде", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры области, поводом для изменения меры пресечения стало нарушение условий подписки о невыезде. "Литвинов должны был находиться в городе Кимры, но, как выяснилось, выезжал за его пределы", - отметили в пресс-службе.

По данным следствия, с 24 декабря 2010 года по 11 декабря 2011 года Литвинов за вознаграждение незаконно передал подконтрольному лицу в аренду на 49 лет земельный участок под строительство торгового центра.