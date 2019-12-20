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Суд отправил под домашний арест пресс-секретаря администрации Ростова-на-Дону

Мария Давыдова была задержана 19 декабря
Мария Давыдова Елена Гриценко/ТАСС
Описание
Мария Давыдова
© Елена Гриценко/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 декабря. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону в пятницу отправил под домашний арест руководителя пресс-службы городской администрации Марию Давыдову, которая была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 29 суток", - сказал судья.

Давыдова была задержана 19 декабря, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении нее, по словам адвоката Александра Рубцова, послужили показания представителя ростовского сетевого издания "Деловое сообщество", с которым администрация города ранее заключила контракт на освещение своей деятельности.

Сама Давыдова отвергает все подозрения в свой адрес. Об отсутствии претензий к ее работе ТАСС также заявлял глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Теги
РоссияРостовская область
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