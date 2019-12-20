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Консерваторию и два института проверяют в Москве после сообщений об угрозе взрывов

Людей эвакуировали из зданий институтов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Неизвестный "заминировал" Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского и два института. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили сообщения об угрозе взрывов в консерватории имени Чайковского на Большой Никитской улице, Московском авиационном институте и Московском архитектурном институте", - сказал собеседник агентства. По его данным, люди из зданий институтов были эвакуированы.

Ранее в пятницу в Москве были "заминированы" более 20 школ, 11 судов, аэропорты Домодедово и Шереметьево, одна станция Московского центрального кольца.

Волна "минирований" в Москве началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, в связи с чем были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.

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Россия
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