Трое рабочих погибли под обвалом грунта при ремонте детдома в Тулуне

ИРКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Обвал траншеи произошел при проведении ремонтных работ на территории детского дома в Тулуне (Иркутская область), погибли трое рабочих. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Тулуне на Песочной улице, 76 произошел обвал траншеи при проведении ремонтных работ", - сказал источник, уточнив, что по этому адресу находится детский дом, пострадавший во время летнего наводнения.

Иркутская область оказалась в центре внимания в связи с разрушительными паводками, затронувшими летом город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате погибли 26 человек, в восьми районах области оказались подтоплены почти 11 тыс. домов, в том числе в Тулуне более 3 тыс. Около 7 тыс. строений подлежат сносу.

