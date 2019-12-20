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Трое рабочих погибли под обвалом грунта при ремонте детдома в Тулуне

Учреждение пострадало во время наводнения летом 2019 года

ИРКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Обвал траншеи произошел при проведении ремонтных работ на территории детского дома в Тулуне (Иркутская область), погибли трое рабочих. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Тулуне на Песочной улице, 76 произошел обвал траншеи при проведении ремонтных работ", - сказал источник, уточнив, что по этому адресу находится детский дом, пострадавший во время летнего наводнения.

Иркутская область оказалась в центре внимания в связи с разрушительными паводками, затронувшими летом город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате погибли 26 человек, в восьми районах области оказались подтоплены почти 11 тыс. домов, в том числе в Тулуне более 3 тыс. Около 7 тыс. строений подлежат сносу.
 

Теги
РоссияИркутская область
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